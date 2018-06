Daphné Bürki pompette chez Monsieur Poulpe : Le youtubeur dévoile un dossier

Lors de son passage dans Les Recettes pompettes, Daphné Bürki avait notamment révélé s'être fait pipi dessus au cours d'un reportage sur la corde à sauter : "Je n'étais plus enceinte. Le périnée ressemble à peu près à une pizza pepperoni après l'accouchement, mais il faut reprendre le travail après, parce qu'on est des femmes, on est dans l'action, on reprend le travail un mois après. Et la bonne idée, c'est de faire une chronique sur la corde à sauter. Au bout du troisième saut, je me suis pissé dessus. Mais je n'avais pas compris, j'ai cru que j'étais hyper sportive et que je transpirais. Je n'avais pas encore rééduqué mon périnée", avait expliqué la maman de Suzanne (5 ans) et Hedda (11 ans).