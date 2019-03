Alice Taglioni en famille : un séjour paradisiaque à l'île Maurice...

Magnifique en début d'année lors du défilé de mode Haute-Couture printemps-été 2019 "Elie Saab" à Paris, Alice Taglioni poursuit 2019 dans un cadre radicalement différent au mois de mars. L'actrice française de 42 ans se trouve à l'île Maurice pour un séjour qu'on imagine paradisiaque.

L'héroïne de La Doublure a posté une belle photo sur Instagram où l'on voit deux enfants de dos, marchant côte à côte et reliés par un drap de bain, au bord d'une piscine. Ainsi, si son séjour est merveilleux en raison du cadre enchanteur de ce lieu phare de l'océan Indien, on imagine qu'il l'est également grâce à la présence de ses deux amours : Charlie, qui aura 10 ans le 18 mars, né de son couple avec le regretté Jocelyn Quivrin, et Swann, 3 ans, dont le papa est son actuel compagnon, le journaliste Laurent Delahousse.