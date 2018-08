Alice Taglioni : Maman comblée avec son fils Charlie et sa fille Swann

Alors que la rentrée commence à sérieusement pointer le bout de son nez pour tout le monde, Alice Taglioni profite de ses dernières heures de vacances avant de rentrer à Paris. C'est au cap Ferret que l'actrice de 42 ans a élu domicile cet été. Lundi 27 août 2018, elle a posté une belle photo de famille sous le soleil girondin. Un cliché sur lequel, et c'est rare, on la retrouve sur la fameuse jetée Bélisaire de la presqu'île main dans la main avec ses deux enfants : son fils Charlie, 9 ans, dont le papa est le regretté Jocelyn Quivrin, et Swann, 2 ans et demi, la fille qu'elle a eue avec Laurent Delahousse.

Deux autres personnes figurent également sur cette photo, dont l'identité est inconnue. Et la jeune maman n'hésite pas à jouer la carte du mystère. "Famille", écrit-elle en anglais, sans en dire. Dans les commentaires, les abonnés ne manquent pas de louer le bonheur d'être en famille comme la beauté du lieu. "Il n'y a rien de plus beau que la famille !", note l'un d'eux, alors qu'un autre y voit une "parfaite pub pour le Ferret... à moins que ce ne soit pour le bonheur".