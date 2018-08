Alicia Aylies : Comment elle a pris les rumeurs de couple avec Kylian Mbappé

Alicia Aylies (Miss France 2017 ) a été sous le feu des projecteurs malgré elle lors de la Coupe du monde 2018 qui se déroulait du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. Des rumeurs l'ont annoncée en couple avec le joueur de l'équipe de France Kylian Mbappé (également attaquant au PSG). Une situation qui l'a fortement agacée comme l'a raconté Camille Cerf (Miss France 2015) à nos confrères de Télé Star.

"Les gens de toutes les nationalités l'arrêtaient dans la rue. C'est pesant quand on n'a pas envie de parler de sa vie privée, que tout le monde s'y intéresse, et en plus qu'on raconte des mensonges. Elle le prenait avec le sourire mais au fond ça l'énervait", a confié la belle blonde de 23 ans. De quoi mettre un terme aux rumeurs sur le sujet.

Début juillet, la belle Martiniquaise de 20 ans sortait de son silence après avoir découvert ces ragots sur sa vie privée. "En attendant, pour moi, rien n'a changé. Je n'ai aucune déclaration officielle à faire sur ma vie privée ! Alors on va tous se contenter de ce que je dis ou affiche sur les réseaux sociaux", a-t-elle notamment écrit.

Alicia Aylies n'est pas la seule jeune femme a avoir été au coeur d'une rumeur de couple avec Kylian Mbappé. La Monégasque Camille Gottlieb a également fait les frais de ce ragot. Et la fille de Stéphanie de Monaco et de Jean Raymond Gottlieb ne l'a pas laissée courir bien longtemps. "Stop, c'est usant !! Je ne peux pas faire une photo avec quelqu'un sans qu'on m'officialise une relation avec ou autres trucs du style. La photo date de l'année dernière, vous allez vous en remettre ou... ? Laissez moi tranquille avec ça, merci", a-t-elle posté le 20 juillet 2018 en story Instagram.

