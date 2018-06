Alicia Aylies sans maquillage : Notre ex-Miss France 2017 est sublime !

Ce n'est pas un scoop, Alicia Aylies (Miss France 2017) est une jeune femme sublime.

Actuellement en Guyane auprès des siens, notre ex-reine de beauté de 20 ans n'a pas hésité à multiplier les stories Instagram sans maquillage alors qu'elle évoquait son projet d'offrir un soin à ses cheveux ce 19 juin 2018. Après avoir broyé de l'aloe vera avec un mixer, Alicia a expliqué à ses nombreux abonnés : "Petit soin en préparation. J'ai eu pas mal de propositions en ce qui concerne les soins pour les cheveux et là, aujourd'hui, j'ai opté pour de l'aloe vera, du beurre de karité et du miel. Je vais vous montrer le résultat tout à l'heure, j'espère que ce sera bien !" Chose promise, chose due, celle qui a laissé sa couronne à Maëva Coucke a proposé une nouvelle story quelques heures plus tard dans laquelle sa chevelure semblait au top !

Pour les fans d'Alicia, sachez que notre ex-Miss France sera bientôt de retour en métropole afin de vous rencontrer. Sur Instagram, l'ambassadrice de la marque Palmers a indiqué ce même 19 juin : "Très fière de vous présenter le visuel de notre campagne summer 2018 avec @palmersfr <3 Je suis toujours aussi fan des produits, vous en pensez quoi ? Meet up prévu samedi 23 juin au Costco de Villebon-sur-Yvette dans le 91, venez nombreux !"

Une bombe, on vous dit !