Alicia Aylies transformée : L'ex-Miss France surprend les internautes !

Alicia Aylies a un nouveau look ! Elle l'a dévoilé ce mercredi 20 mars sur Instagram et surpris ses plus de 400 000 followers. Certains sont fans de sa chevelure blonde, d'autres regrettent déjà sa belle afro et ses nattes...

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Alicia Aylies présente aux siens son nouveau visage. Transformée et sublime, l'ex-Miss France surprend des centaines de milliers d'internautes ! À lire aussi Stromae débarque sur Instagram et surprend les internautes avec génie ! Stéphane Henon (Plus belle la vie) métamorphosé : Sa transformation surprend ! Marion Bartoli méconnaissable : Son incroyable transformation surprend Alicia Aylies compte plus de 400 000 abonnés sur Instagram. Elle y a publié plusieurs photos et vidéos dans sa story du mercredi 20 mars. La Miss France 2017 a ainsi dévoilé son nouveau look à ses followers. Fans de ses changements capillaires fréquents, les internautes qui suivent Alicia ont été surpris de découvrir sa chevelure lissée et blond platine. La bombe de 20 ans l'a sortie une première fois en se rendant au salon Scaparf, au site Paris Nord Villepinte.

Mercredi 20 mars toujours, Alicia Aylies a assisté au gala de l'association Les Bonnes Fées. Là encore, la coiffure de la jolie Guyanaise a fait sensation, auprès des photographes et des autres ex-Miss France présentes.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos