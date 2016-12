Alien - Covenant : Premières images terrorisantes...

La saga Alien continue de faire des petits. Découvrez les premières images d'Alien - Covenant avec ce trailer qui fait frissonner... Réalisé par Ridley Scott, metteur en scène du premier volet (1979) puis de Prometheus (2012), ce long métrage est le second volet d'une "trilogie prequel" à la franchise.

L'histoire : Les membres d'équipage du vaisseau Covenant, à destination d'une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu'ils pensent être un paradis encore intouché. Il s'agit en fait d'un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s'échapper.

Au casting, on retrouve Michael Fassbender dans le double rôle de l'androïde David et d'un autre robot nommé Walter, tandis que Katherine Waterston (Les Animaux Fantastiques) succède à Sigourney Weaver et Noomi Rapace pour le premier rôle féminin. Billy Crudup, Demian Bichir, Danny McBride, Callie Hernandez, Carmen Ejogo et peut-être même James Franco complètent la distribution.

Reste à savoir si cet opus divisera la critique et le public comme l'a fait Prometheus il y a près de cinq ans. La pression est grande sur les épaules de Ridley Scott, fondateur d'une saga mythique de la science-fiction.