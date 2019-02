Alizée, amoureuse de son "mari parfait" Grégoire Lyonnet : Elle crie son amour !

En ce jour de Saint-Valentin 2019, Alizée et son mari Grégoire Lyonnet ont décidé d'afficher leur amour sur leurs réseaux sociaux.

C'est la chanteuse de 34 ans et gagnante de Danse avec les stars 4 sur TF1 qui a dégainé la première en publiant une photo en noir et blanc sur laquelle ont la voit tout sourire au côté de son époux, lui aussi très enjoué. "'L'amour, c'est me sentir toute petite dans l'immensité de la vie mais me sentir grande dans les yeux et le sourire de celui à qui j'ai dit oui' #mariparfait #bonnesaintvalentin", a écrit la maman de la jolie Annily en légende sous forme de citation.

De son côté, l'ex-danseur de DALS a publié une photo en noir et blanc de sa belle serrée tout contre lui. "Bonne Saint-Valentin à tous ! L'amour est plus fort que tout #MaFemmeCetAnge #Jtaime", a-t-il écrit.

Rappelons que les tourtereaux filent toujours le parfait amour en Corse, à Ajaccio, où ils ont élu domicile – Alizée y a grandi, comme chacun sait – et où ils ont ouvert une école de danse très prisée.

Nous leur souhaitons une très joyeuse Saint-Valentin !