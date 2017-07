Alizée, future jolie bérgère dans "Des moutons et des stars" !

Alizée aime les défis.

Après avoir remporté la 4e édition de Danse avec les stars sur TF1 en 2013 et Le Meilleur Pâtissier sur M6 en 2016, la chanteuse de 32 ans a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure télévisée sur C8 : Des moutons et des stars.

Cette émission, produite par Flab et adaptée d'un concept intitulé Sheeps and Celebrities, permet à plusieurs stars de suivre un berger et son troupeau de moutons lors d'une transhumance s'étalant sur plusieurs jours en pleine nature.

Ainsi, comme le révèlent nos confrères du Parisien, pour cette toute première édition française déjà tournée à la mi-juin 2017, Alizée, Liane Foly et les frères Karabatic ont accepté de suivre un certain Jimmy, ex-boucher de 40 ans qui est devenu berger après un licenciement, sur 45 kilomètres (à pied évidemment, au rythme des animaux) sur trois jours.

Sur sa page Facebook, la compagne de Grégoire Lyonnet et maman d'Annily a commenté ce jeudi 6 juillet 2017 : "À la rentrée sur C8, vous découvrirez l'incroyable expérience que l'on a vécue pendant trois jours en suivant Jimmy notre berger lors de sa transhumance dans les Cévennes #bientôt #nature #projet #friends #happy"

Rendez-vous à la rentrée prochaine sur C8, en prime time, pour découvrir Des moutons et des stars !