Alizée Poulicek : Le mari de la Miss a frôlé la mort...

Grosse frayeur pour Alizée Poulicek, le mannequin élu Miss Belgique : son époux, l'ancien triathlète Filip Meert, a été victime d'un très grave accident de la route vendredi 19 mai 2017. Il lui faudra plusieurs semaines pour se remettre...

Sur Facebook, l'ancienne reine de beauté de 29 ans, couronnée en 2008, a posté un long message pour raconter ce qu'il s'était passé. "Anderlecht [un club de foot, NDLR] champion. Les supporters font la fête jusqu'aux petites heures du matin. À 10h ce matin, le corps imbibé d'alcool, l'un d'entre eux reprendra le volant pour rentrer chez lui. Ce même matin, mon homme prend sa Vespa et part nager. Une heure de sport pour bien commencer sa journée. À 10h15, le sourire aux lèvres et le corps plein d'endorphines, il reprendra la route pour venir rejoindre sa femme et ses trois enfants. À 10h20, le destin de ces deux hommes se croisera à un carrefour. Et la voiture l'emportera sur la moto...", écrit-elle.

Et la jeune femme de préciser les dommages dont souffre son mari : "Triple fracture du bassin, fracture du coccyx, traumatisme crânien, commotion cérébrale, immobilisation totale et dans une semaine ou deux, début d'un long processus de revalidation... La vie ne tient qu'à un fil... ou à quelques secondes... Et pourtant, tu as eu, malgré tout, beaucoup beaucoup de chance... Courage mon amour ! Je serai tes jambes et tes bras pour ces prochaines semaines... On t'aime très fort !"