Allison Mack (Smallville) : Accusée de trafic sexuel, elle lance un appel

Accusée de trafic sexuel et d'esclavagisme, de sordides activités qu'elle aurait menées pour le compte de son gourou Keith Raniere (58 ans et fondateur de la secte Nxivm lui-même arrêté en mars dernier au Mexique après une cavale de plusieurs mois et mis en examen pour des chefs d'accusation similaires), Allison Mack trouve sans doute le temps long au domicile californien de ses parents.

Près de quatre mois après avoir été arrêtée par le FBI, et alors qu'elle est assignée à résidence à Los Alamitos (en échange de 5 millions de dollars !) en attendant son procès qui devrait se tenir début 2019, l'ex-actrice de la série Smallville a déposé un nouveau dossier auprès du juge afin d'assouplir ses conditions de détention. Selon People, qui s'est procuré ces documents rendus publics ce 15 août 2018, la jeune femme de 36 ans réclame à la justice le droit de "travailler", "d'étudier" et "de se rendre à l'église". Rien que ça !

Celle qui nie fermement les faits qui lui sont reprochés (bien qu'elle ait admis qu'elle avait effectivement mutilé des esclaves...) tient ainsi à préparer sa réinsertion dans la société en ayant accès à ces privilèges. "Non seulement ces activités permettront à Mme Mack d'utiliser son temps de manière productive dans l'attente de son procès, mais elles contribueront également à sa réintégration dans la société si elle est reconnue coupable ou même dans le cas peu probable d'une condamnation après le procès", ont écrit ses avocats dans une lettre transmise au juge. Si l'histoire ne dit pas quel organisme serait capable de donner un "travail" à une femme accusée de trafic sexuel, elle ne précise pas non plus si la justice sera capable d'accéder à la requête d'Allison Mack.

Allison Mack avait intégré la secte Nxivm en 2007, recrutée à l'époque par sa co-star Kristin Kreuk. Cette dernière s'était exprimée sur les réseaux sociaux pour affirmer qu'elle ignorait tout des activités parallèles de Nxivm et de son recrutement d'esclaves sexuelles pour le compte de Keith Raniere. Allison Mack est quant à elle soupçonnée d'avoir co-fondé avec son gourou l'organisation pyramidale DOS, où seules des femmes étaient membres afin d'assouvir les désirs sexuels de Keith Raniere. Dans cette activité qui fait froid dans le dos, Allison Mack était considérée comme le bras droit de son chef, poussant les femmes à donner des informations compromettantes sur elles-mêmes afin de les contraindre à offrir leur corps.