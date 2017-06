Alyssa Milano : Ruinée, la star intente un procès à 10 millions de dollars

Empêtrée dans de graves problèmes financiers, Alyssa Milano a récemment pris la décision d'attaquer en justice l'ancien gestionnaire de ses comptes pour demander réparation. Endettée jusqu'au cou, la star américaine réclame aujourd'hui pas moins de 10 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-collaborateur, comme le rapporte le Page Six.

Selon nos confrères, la star de 44 ans et son époux David Bugliari se sont effectivement rendus au tribunal de Van Nuys (Los Angeles) le 16 juin dernier pour déposer plainte contre Kenneth Hellie, de l'entreprise Hellie, Hoffer & Co. Dans ses papiers, l'ex-vedette de la série Charmed accuse son ancien manager de faute grave et assure avoir été manipulée par ses actions malveillantes. Kenneth Hellie aurait notamment imité la signature de l'actrice à plusieurs reprises sur de nombreux chèques, détournés plusieurs sommes d'argent et manqué à d'importantes obligations, comme le fait de payer à temps les divers impôts et crédits de la comédienne hollywoodienne.

De son côté, Kenneth Hellie a contre-attaqué en accusant Alyssa Milano et son mari d'être atteints du syndrome Johnny Depp, à savoir qu'ils sont aujourd'hui les victimes de leur train de vie extravagant. Les représentants des parents de Milo (5 ans) et Elizabella (2 ans) ont confié qu'ils s'attendaient précisément à ce genre d'argument. "Nous avons anticipé cette défense. Rien ne pourrait être plus éloigné de la réalité. Alyssa et David ont un train de vie relativement modeste centré autour de leur famille. Il est regrettable que Mr. Hellie trouve approprié de blâmer les clients qui lui faisaient confiance plutôt que de prendre la responsabilité de sa propre négligence et de son manque de professionnalisme", a déclaré Ellyn Garofalo, avocat d'Alyssa Milano. Désormais, c'est à la justice de trancher.