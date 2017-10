Amal Clooney : Si glamour pour un tapis rouge avec George et sa mère Baria

Si elle adopte un style tendance et confort au quotidien, Amal Clooney reste toujours aussi pimpante et glamour lorsqu'elle foule le tapis rouge d'un événement officiel au bras de son époux.

Dimanche 22 octobre, l'avocate de 39 ans a fait tourner les têtes lors de son arrivée à l'avant-première du nouveau film de George Clooney, Bienvenue à Suburbicon (sortie en France le 6 décembre), événement qui était organisé au théâtre Regency Village à Los Angeles. Vêtue d'une longue robe en mousseline vaporeuse, la maman des jumeaux Alexander et Ella (4 mois) était incontestablement la reine de la soirée.

Scintillante avec ses bijoux Lorraine Schwartz, Amal Clooney a longuement pris la pose au bras de son mari mais aussi au côté de sa maman Baria Alamuddin, fidèle soutien de son beau-fils. Complice, le trio s'est affiché avec un grand sourire devant les photographes avant de saluer les deux vedettes du film, Julianne Moore et Matt Damon (venu au bras de sa femme Luciana Barroso).

Sixième réalisation de George Clooney après Les Marches du pouvoir (2011) et Monuments Men (2014), Bienvenue à Suburbicon raconte l'histoire d'une famille modèle des années 1950 vivant dans une banlieue dorée et se retrouvant prise dans une spirale infernale après un cambriolage meurtrier. Cette comédie policière complètement barrée et coécrite avec les frères Coen avait été présentée en sélection officielle à la Mostra de Venise le 2 septembre dernier, date à laquelle George et Amal Clooney avait signé leur premier tapis rouge depuis la naissance de leurs enfants.