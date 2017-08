Amanda Sthers et Patrick Bruel se retrouvent à nouveau : "Quelle joie !"

Holy Lands suit Harry Rosenmerck, un cardiologue américain, juif ashkénaze, qui a tout quitté pour devenir éleveur de cochons en Terre Sainte. David, son fils, auteur de théâtre à succès, homosexuel, écrit à son père qui ne lui répond jamais, incapable d'imaginer son fils dans les bras d'un homme. Sa fille, Annabelle, éternelle étudiante de bientôt trente ans, quitte Paris pour fuir un chagrin d'amour. Et son ex-femme, Monica, mère de ses deux enfants, se découvre un cancer et revisite leur histoire d'amour. C'est auprès du Rabbin Moshe Cattan qui deviendra son ami, que Harry va accepter d'affronter la vie et son issue. C'est une histoire de famille, de changements de vie, de mouvement, de moments où les enfants deviennent adultes. C'est une histoire sur les limites de chacun, sur ce qu'on ne se dit pas, ou trop tard. Sur les élans du coeur qui restent coincés dans la gorge. Sur les instants qui passent et qu'on n'a pas su saisir...