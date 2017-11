Amanda Sthers et Rossy de Palma : Rencontre avec la réalisatrice et sa muse

En salles ce mercredi 22 novembre, Madame est le nouveau film d'Amanda Sthers (après Je vais te manquer, sorti en 2009). Le point de départ est on ne peut plus simple : Lors d'un diner mondain, la maîtresse de maison apprend qu'ils seront treize à table. Trop superstitieuse, elle demande à l'une de ses gouvernantes (jouée par Rossy de Palma) de se joindre à eux. En marge de la sortie de cette comédie à la fois romantique et sociale, nous avons eu le plaisir de rencontrer la réalisatrice et son actrice, avec qui nous avons joué au J'y vais / J'y vais pas – on leur a proposé différents types de dîner, et elles ont dit si elles pourraient s'y rendre ou pas.

"À ce dîner, j'irais oui", répond Rossy de Palma lorsqu'on lui demande si elle pourrait accepter une invitation similaire à celle de son personnage Maria. "J'irais pour le concert, le dîner, et les potins", s'amuse l'actrice espagnole, alors que sa complice cite les desserts, tous signés Pierre Hermé dans le film. "Et pour Tom Hughes", rajoute Amanda, en hommage à son acteur, le très bel Anglais qui joue le fils d'Harvey Keitel dans Madame.

Nous leur avons également demandé si elles accepteraient d'aller à un dîner mondain avec leurs enfants – Amanda a eu deux garçons avec Patrick Bruel, Rossy de Palma est maman d'un garçon et d'une fille – ou encore avec Harvey Weinstein. Retrouvez leurs réponses dans le player ci-dessus...