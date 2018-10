Amanda Sthers : Tendre photo de famille pour les 13 ans de son fils Léon

Profitant de l'anniversaire de son cadet, Amanda Sthers a adressé un tendre message à son fils Léon sur Instagram, ce 28 septembre 2018. L'occasion pour l'écrivaine et scénariste de partager une photo de famille avec ses quelque 33 000 abonnés sur le réseau social.

"C'était il y a treize ans .... et tu n'as eu de cesse de m'émerveiller. Je suis fière d'être ta Maman Léon", a-t-elle écrit en légende de la publication. À l'image, on peut apercevoir un attrapeur de rêve et un cadre photo avec un cliché datant donc de 2005: Amanda Sthers, 27 ans à l'époque, tient Léon, nourrisson, dans ses bras.