Amber Heard célèbre son ex-girlfriend "après toutes ces années d'amour"

Rien ne semble pouvoir détruire l'amour que se portent Amber Heard et Tasya Van Ree, une artiste et photographe américaine. Le 30 avril, la belle brune a fêté son 42e anniversaire. Et c'est tout naturellement qu'Amber, avec qui elle s'affiche régulièrement sur Instagram notamment, a célébré cet événement.

"En l'honneur de l'une des plus belles, talentueuses et lumineuses femmes que je connaisse, une photo d'il y a dix ans. Joyeux anniversaire @tasyavanree ! J'ai tellement de chance d'avoir eu toutes ces années d'amour, de vie et d'amitié avec toi", écrit l'actrice qui fut en couple avec cette Texane de dix ans son aînée. En 2008, Amber Heard était même devenue Amber Van Ree, avant de le devenir plus officiellement lors d'un mariage secret qui aurait été célébré en 2011.