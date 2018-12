Amber Heard : Tout en transparence pour éclipser Aquaman

Mercredi 19 décembre (vendredi 21 aux États-Unis), sortira en salles Aquaman. Amber Heard en a commencé la promo à New York, où elle enchaîne les interviews et événements. Lundi, l'actrice a totalement éclipsé le héros du film Jason Momoa, grâce à un look ultrastylé et surtout très osé...

Lundi 3 décembre, Amber Heard et Jason Momoa ont accompli une journée marathon. Les deux acteurs de 32 et 39 ans ont notamment fait étape aux studios AOL Build Series et Sirius. Amber y a enchaîné les interviews avec le sourire et une tenue sexy, composée d'une veste Bella Freud, d'un jean Levi's, d'un sac CELINE et de souliers Saint Laurent.

L'attention des photographes s'est surtout portée sur le haut transparent de la jolie blonde, un top porté sans soutien-gorge et ne laissant aucune place à l'imagination.

Dans Aquaman, Amber Heard joue le rôle de Mera. L'ex-épouse de Johnny Depp retrouve le costume de reine des mers près d'un an et un mois après la sortie de Justice League.