Amber Rose dévoile un gigantesque tatouage après sa rupture controversée

La féministe engagée a été photographiée en train d'embrasser son ex-mari Wiz Khalifa, avec qui elle a eu le petit Sebastian (3 ans), alors qu'elle vient tout juste de mettre un terme à son idylle avec Val Chmerkovskiy. "Ils sont vraiment trop différents", a confié une source proche de l'ancien couple au magazine Us Weekly, tandis qu'un autre informateur assurait qu'il était "possible qu'ils se remettent ensemble au retour de Val, parti en tournée avec la troupe de Dancing With the Stars".

Sur les réseaux sociaux, leur rupture a déclenché une telle polémique que le danseur de 30 ans a dû prendre la défense de son ex. "C'est avec beaucoup d'humilité et de compréhension mutuelle que nous avons décidé de nous séparer la semaine dernière. C'est une femme incroyable et j'ai beaucoup de chance d'avoir pu apprendre à la connaître et à l'aimer. C'est une maman incroyable, une amie fantastique et un être plein d'amour. Elle est réservée, digne et fidèle. Je ne cesserai de la soutenir et de la défendre contre tous les gens bornés qui continuent de critiquer son intégrité en tant que femme, alors qu'elle est exceptionnelle avec son fils. C'est dur de tout gérer quand le monde entier vous juge et vous regarde, mais elle y arrive chaque jour que dieu fait et, rien que pour ça, je serai toujours là pour elle", a-t-il écrit sur sa page Instagram dans un post depuis supprimé.

De son côté, Amber Rose a assuré qu'il n'y avait "rien de méchant" dans son baiser "tout à fait normal" avec Wiz Khalifa, avec qui "elle s'entend à merveille après bien des épreuves" mais avec qui elle ne s'est "pas remise en couple".

Coline Chavaroche