Amber Tamblyn est maman : Les prénoms (un peu trop) originaux de son bébé...

Celle qui est aussi connue pour être l'une des meilleures amies de Blake Lively et America Ferrera (elles s'étaient toutes rencontrées en 2005 sur le tournage du film Quatre filles et un jean) avait officialisé sa grossesse en octobre dernier dans les colonnes du magazine Glamour. "La maternité est fortement ancrée dans mon esprit parce que je vais être une mère bientôt. Je suis enceinte, d'une fille. Je pense constamment au monde dans lequel elle va arriver", avait-elle notamment écrit.

Amber Tamblyn et David Cross (52 ans), que l'on a pu voir dans la série Arrested Development ainsi que dans la peau du méchant dans Alvin et les Chipmunks, s'étaient mariés en 2012 après cinq ans de relation. Il s'agissait de leur premier mariage à tous les deux. Il ne manquait plus qu'un enfant pour concrétiser leur belle histoire. C'est désormais chose faite !