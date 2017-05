Amel Bent en forme(s) devant Capucine Anav coquine et Tal épaules nues

Pour sa 7e édition, l'incontournable Global Gift Gala chapeauté par Eva Longoria a encore attiré foule de personnalités et de philanthropes à Paris le 16 mai. Avant que les regards ne se tournent vers Cannes, le luxueux George V accueillait la soirée caritative autour d'un cocktail suivi d'un dîner et d'une vente aux enchères au profit de l'Unicef, la Global Gift Foundation et la Eva Longoria Foundation.

Sur le tapis rouge, les flashs ont crépité, autant pour l'ex-star de Desperate Housewives et Pamela Anderson, que pour les people français, nombreux à avoir répondu à l'appel. Amel Bent, moulée dans une combinaison grise – qu'elle portait déjà... lors d'un dîner dans un japonais avec sa meilleure amie – est apparue radieuse, non loin de Tal qui s'est affichée très complice avec Ralph Beaubrun, son danseur.

Capucine Anav s'est quant à elle fait remarquer grâce à son look pour le moins coquin et audacieux : une superbe robe noire avec corset cuir dévoilant ses épaules, transparent à partir de la taille, ce qui ajoutait une indéniable touche sexy. L'animatrice a également croisé sur son chemin l'ex de Caroline Receveur, Valentin Lucas, Lorie Pester, mais aussi Anggun, qui a chanté sur scène, tout comme Joshai et Merwan Rim, les nouveaux Moïse et Ramsès des Dix Commandements (ils ont repris de manière très intense Mon frère).

Dans la foulée, Elisa Tovati, Alessandra Sublet, Tonya Kinzinger, Flora Coquerel (et son chéri Ugo), Aïda Touihri enceinte, le tandem glamour de Clem Agustin Galiana et Lucie Lucas, Slimane, Massimo Gargia ou encore Bernard Montiel ont également pris la pose avant de prendre place dans la grande salle de gala.