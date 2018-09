Amel Bent filme Sofia dans leur salon : L'adorable nom que lui donne sa fille...

Très proche de ses fans, Amel Bent partage beaucoup de sa vie privée avec eux. Maman très souvent stylée, la nouvelle coach de The Voice Kids se laisse aussi quelquefois aller, comme n'importe quelle autre maman. Et même lorsqu'elle dégaine le look jogging-babouches pour aller à la crèche, elle n'a pas honte de se montrer dans cette tenue et assume. Une honnêteté et de l'humour qui plaisent à ses admirateurs.