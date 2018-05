Amel Bent partage sa gêne avec Jenifer à cause... du sexe de Mac Lesggy !

Le 13 mai 2018, dans un numéro de E=M6, l'animateur Mac Lesggy était apparu en legging moulant laissant deviner des attributs masculins assez conséquents. Ce passage avait fait le buzz sur la Toile et, dans l'émission du 23 mai de Touche pas à mon poste, Jean-Luc Lemoine a profité de sa pastille (dite les 4/3) pour revenir dessus...

Dans sa séquence, Jean-Luc Lemoine voulait saluer la bonne humeur et l'humour de la chanteuse Amel Bent, invitée peu avant dans Touche pas à mon poste pour parler de son rôle dans The Voice Kids et de son nouveau disque porté par le single Si on te demande. On a ainsi vu la chanteuse, assise aux côtés de Jenifer, gênée de voir les fameuses images de Mac Lesggy... "Ah ouais j'ai vu ça. Il a montré son... sa quéquette. C'est Mac Lessgy s'il-te-plaît !", a-t-elle glissé à l'oreille de sa collègue. Et Jenifer, pas au courant de l'histoire, d'être interloquée. "C'est chaud de montrer sa teub non ? Mais il a pas sorti sa quéquette ?", a-t-elle demandé à Amel Bent, qui l'a rassurée en lui disant que non.

Amel Bent a ensuite prouvé qu'elle avait de l'humour en multipliant les petites blagues avant de se ressaisir. "Mais je crois qu'ils entendent tout. J'espère que ça va pas sortir, c'est très grave", a-t-elle dit à Jenifer. Raté, Jean-Luc Lemoine était là pour tout dévoiler !

Thomas Montet