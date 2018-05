Mac Lesggy : Son anatomie flatteuse dévoilée à la télé, il réagit...

Dans son numéro du 13 mai, E=M6 diffusait un reportage sur le thème "Maigrir sans régime, est-ce possible ?" Et l'animateur Mac Lesggy a encore donné de sa personne. Les téléspectateurs ont pu le voir dans une tenue très moulante...

Sur Twitter, une téléspectatrice a fait le buzz en évoquant une séquence de l'émission. "J'aurais jamais dû regarder E=M6. Je viens de voir Mac Lesggy en legging moulant. ET IL A UN GROS ZIZI. C'est horrible", a-t-elle écrit ! Un tweet "liké" des centaines de fois et que l'animateur de 55 ans, dont on sait désormais qu'il possède une anatomie flatteuse, a lui aussi repéré. Laconique, il s'est contenté de répondre un simple mais drôle "désolé". D'autres internautes ont aussi partagé une capture d'écran de la fameuse séquence où Mac Lesggy apparaît en legging, faisant du sport sur un tapis... On vous laisse juger par vous-mêmes !