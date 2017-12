Amel Bent : Tendre message à sa maman, fraîchement diplômée à 56 ans

"Après 40 ans de coiffure, 3 enfants, 2 petites-filles, travailler dur et avoir son diplôme à 56 ans... C'est la classe maman, tu restes mon modèle. #persévérance #quandonveutonpeut #warrior #lionne", écrit Amel Bent.

En commentaires, les internautes sont nombreux à féliciter et saluer le courage de la maman de la chanteuse. "Bravo à elle et bisous à vous !", "56 ans, wahou elle ne les fait pas du tout ! Félicitations à elle", "C'est génial, la persévérance et la détermination paient toujours !", "Félicitations ! Au passage vous êtes toutes les trois sublimes", "Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves... Bravo à elle", peut-on lire.