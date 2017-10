Amel Bent : Sa petite Sofia, 1 an et demi, "hippie baby" trop stylée

Pour la toute première fois, Amel Bent a confirmé être enceinte de son deuxième enfant, c'était lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours dont elle a fait la couverture habillée d'un gilet décolleté et le ventre très arrondi en évidence. "Terriblement heureuse", la chanteuse de 32 ans offrira ainsi un petit frère ou une petite soeur à sa fille Sofia.

Du haut de sa première année, la fillette fait littéralement craquer la Toile. Baby girl stylée, habillée avec goût par sa maman, Sofia séduit dans toutes les tenues. En look baby driver ou marinière et petite robe, la fille d'Amel Bent fait l'unanimité, etson look hippie n'échappe pas à la règle.

Jeudi 19 octobre, Amel Bent a partagé une nouvelle photo de sa fillette sur sa page Instagram, proposant à ses 230 000 abonnés de la découvrir dans une tenue automnale. Photographiée à l'extérieur, la visage caché par ses cheveux, Sofia apparaît dans une petite robe patchwork, chaussée d'adorables bottillons. "My Hippie Baby", légende Amel Bent qui récolte de nombreux compliments. "Adorable", "Trop mignonnette !!!", "Tellement classe et mignonne", "Trop belle ! J'adore sa robe !", "Waouh elle est magnifique"... Les internautes sont littéralement sous le charme, certains cherchant à savoir d'où provient la robe. La chanteuse ne l'a pas révélé.