Amel Bent, enceinte et comblée : "Je suis terriblement heureuse"

Amel Bent n'a jamais été aussi heureuse et épanouie dans sa vie. Alors que TF1 a annoncé le 2 octobre dernier que la chanteuse a été choisie pour intégrer le jury de The Voice Kids au côté de Jenifer, Florent Pagny et l'autre nouvelle recrue Soprano, la principale intéressée s'est confiée cette semaine dans les colonnes du magazine Télé 7 jours pour évoquer cette nouvelle aventure télévisée mais aussi s'épancher sur sa vie de famille.

En attendant la diffusion de cette nouvelle saison de The Voice Kids qui débarquera l'an prochain sur nos écrans, Amel Bent sera très occupée dans son rôle de maman. La jolie brune attend en effet son deuxième enfant avec son mari Patrick Antonelli, père de sa fille Sofia (1 an et demi). En parallèle, l'artiste assure qu'elle "travaille en dents de scie" sur son nouvel album, dont elle espère qu'il sortira "courant 2018", annonce-t-elle pour la première fois. "Mais je dois d'abord accoucher", a-t-elle très justement ajouté.

Je me languis de retrouver mon public, vous n'avez pas idée !

Celle qui semble vivre cette deuxième grossesse avec beaucoup de sérénité a des raisons de planer sur son petit nuage. A 32 ans et après de jolis succès dans la musique, l'interprète du titre Ma philosophie a trouvé l'équilibre dont elle rêvait. "Je suis comblée ! J'ai aujourd'hui de nouvelles priorités. M'être mariée, avoir eu mon premier enfant, attendre mon deuxième... tout ça a équilibré ma vie. Cela a rendu le reste plus sain et simple. Plus normal, finalement", a-t-elle admis.

Si la musique prend une place prépondérante, sa famille est toute sa vie. "Je kiffe mes moments en studio, mais je me dépêche pour retrouver ma fille et mon mari. Je sais que chanter est ma passion, mais c'est aussi mon travail. Et ce travail ne peut pas manger toute ma vie. Je suis une femme, une épouse, une mère. Terriblement heureuse. Et je me languis de retrouver mon public, vous n'avez pas idée !", a-t-elle conclu.

