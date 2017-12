Amel Bent maman féline et très décolletée, un mois après son accouchement

Amel Bent n'aura pas perdu de temps pour retrouver sa silhouette d'avant-grossesse. Radieuse durant les mois où elle a porté sa petite Hana, née courant octobre, la chanteuse de 32 ans a maîtrisé sa prise de poids, une attention de tous les jours qui lui permet aujourd'hui de pouvoir se montrer très féminine.

Malgré la fatigue liée à l'arrivée d'un enfant – on se souvient qu'elle s'était confiée sur le sujet peu de temps après la naissance de son aînée Sofia –, Amel Bent prend du temps pour elle. C'est ainsi que la nouvelle coach de The Voice Kids s'est offert une soirée entre filles à la fin du mois d'octobre. Accompagnée de ses "brazilian girlfriends", elle est allée dîner au restaurant. Une escapade nocturne pour laquelle elle a dégainé une tenue très sexy.

La chanteuse apparaît très décolletée sur la photo partagée sur sa page Instagram. En petit top (ou robe ?) à fines bretelles imprimé léopard, la jolie brune affiche un large décolleté. Ses fans sont, sans grande surprise, sous le charme. "Tu es tout simplement divine et bien la plus jolie", "Canon", "Magnifique ! Tu ressembles de plus en plus à maman c'est fou", peut-on notamment lire dans la longue liste de commentaires laissés.