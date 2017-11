Amel Bent : Une belle silhouette après son accouchement... pour Johnny Hallyday

Un congé maternité express pour Amel Bent. Engagée dans une nouvelle aventure en tant que coach de la la cinquième saison de The Voice Kids (TF1)aux côtés de Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, la chanteuse de 32 ans a officialisé la naissance de son deuxième enfant il y a quelques jours. Elle est l'heureuse maman d'une petite Hana, fruit de son amour pour son mari Patrick Antonelli né un an et demi après sa grande soeur Sofia.

Assez discrète durant sa grossesse, ne la confirmant que sur le tard au cours d'une interview accordée à Télé 7 Jours, Amel Bent est de retour sur le devant de la scène. En plus d'avoir débuté le tournage de The Voice Kids avec les auditions à l'aveugle, elle participe à l'album de reprises consacré à Johnny Hallyday, on a tous quelque chose de Johnny. En attendant la sortie de ce disque réalisé sous la houlette de Yarol Poupaud, directeur musical et guitariste du Taulier, le 17 novembre prochain Amel Bent a participé à une conférence de presse organisée ce lundi 6 novembre à Paris. L'occasion pour la jeune maman de dévoiler pour la première fois sa silhouette post-accouchement. Stylée durant toute sa grossesse, la chanteuse s'affiche déjà amincie. Habillée d'un pantalon noir taille haute fuselé porté avec une paire de bretelles et un top blanc, la chanteuse irradie.

Fière d'avoir été sollicitée pour rendre hommage à Johnny Hallyday, Amel Bent a posé avec d'autres artistes du projet. Yarol Poupaud, mais aussi le jeune Lisandro Cuxi, désigné révélation francophone de l'année lors de la 19ème cérémonie des NRJ Music Awards, Gauvain Sers, Marco Prince, qui représentait FFF avec Yarol Poupaud, et Slimane. Sébastien Farran, l'agent de Johnny Hallyday était également présent.