Johnny Hallyday et Laeticia dévoilent leur projet surprise et excitant

Ce qui séduit d'emblée, c'est que Johnny et Laeticia n'ont pas simplement réuni la jeune génération. Certes on retrouve les excellents Louane, Lisandro Cuxi, Kendji Girac, Slimane (tous les quatre révélés dans The Voice) et la révélation Gauvain Sers, mais aussi des artistes plus installés et très différents les uns des autres comme Gaëtan Roussel, Benjamin Biolay, Calogero, Patrick Bruel, Garou, Raphael, Florent Pagny, Amel Bent, FFF (groupe culte de son complice sur scène et en studio, Yarol Poupaud) ainsi que Nolwenn Leroy.

Dans cette vidéo teaser, on voit et on entend Kendji tout donner sur L'envie, Benjamin Biolay jouer de son charme subtil sur une version plus sexy et plus mâle que l'originale de Retiens la nuit (Johnny avait 18 ans quand il l'a enregistrée la première fois), Garou faire honneur à sa réputation sur Ma Gueule et Slimane offrir une délicate version de Marie.

Du Johnny, rien que du Johnny, mais comme vous ne l'avez sans doute jamais entendu...