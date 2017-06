Amel Bent : Ses mots touchants à sa petite soeur, "une tata en or"

Dans la famille d'Amel Bent, la tradition veut que l'on couvre ses proches de mots d'amour. Mélissa n'avait pas oublié de le faire le 21 juin l'année dernière pour les 31 ans de sa grande soeur. "Joyeux anniversaire à la meilleure des grandes soeurs, la plus merveilleuse des mamans, à la plus courageuse des épouses et à la plus humaniste des femmes ! #happybirthday @inst_amel #31 (t'es une vieille maintenant) on t'aime quand même sist !", avait-elle écrit dans ce message accompagné d'une photo montage.

Mélissa faisait référence à la naissance du premier enfant d'Amel Bent, l'adorable petite Sofia qui a soufflé sa toute première bougie en février dernier, mais aussi aux ennuis judiciaires du mari de la chanteuse, Patrick Antonelli, impliqué dans une vaste arnaque au permis de conduire. Malgré les épreuves, la famille est restée soudée et s'est même renforcée.