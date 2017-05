Amel Bent : Une photo d'elle enceinte pour sa deuxième fête des mères

Elle-même maman depuis plus d'un an, la chanteuse révélée grâce à sa participation à Nouvelle Star en 2004 s'est auto-célébrée lors de cette fête qui lui était aussi dédiée. Pour ce faire, Amel Bent a fouillé dans ses archives et ressorti une photo d'elle lorsqu'elle était enceinte. Moulée dans une robe noire, elle expose son ventre arrondi de profil et propose un joli sourire qui en disait long, à l'époque, sur son bonheur à venir.