Léa Seydoux : Sa très troublante ressemblance avec sa mère interroge et fascine...

Comme beaucoup de personnalités françaises, Léa Seydoux a célébré la fête des Mères ce dimanche 28 mai. Sur Instagram, elle a publié une photo de sa maman, Valérie Schlumberger. Un cliché qui laisse bouche bée... tant on a l'impression d'être face à l'actrice française, et non à sa mère, une héritière qui a jadis renoncé à une carrière de productrice pour devenir une pionnière du commerce équitable.