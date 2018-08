Amélie Mauresmo : Émerveillement à New York avec ses deux enfants

Amélie Mauresmo connaît très bien New York. Elle a souvent voyagé aux Etats-Unis lorsqu'elle évoluait sur le circuit professionnel en tant que joueuse puis coach du Britannique Andy Murray. C'est cette fois-ci en famille que l'ancienne championne de tennis de 39 ans a retraversé l'Atlantique.

Actuellement à New York, celle qui compte deux titres du Grand Chelem à son actif (l'Open d'Australie et Wimbledon en 2006) a partagé deux photos de ce premier voyage new-yorkais avec ses enfants Ayla (née en avril 2017) et Aaron (né en août 2015). Toujours photographiés de dos la fille et le fils d'Amélie Mauresmo ont d'abord été attirés par une partie de baseball se jouant dans Central Park. Aaron s'est également émerveillé devant un camion de pompier, comme ceux qu'il a peut-être déjà pu voir dans les films. "Juste le rêve pour Aaron !", a commenté sa maman tandis qu'il apparaît comme subjugué par l'impressionnant engin qui se présente sous ses yeux. Autant de découvertes qui tranchent avec le calme qui règne dans leur maison d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) et la quiétude de la côte qu'Amélie Mauresmo aime souvent visiter avec ses enfants.