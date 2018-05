America Ferrera maman : La star d'Ugly Betty a accouché

America Ferrera est maman pour la toute première fois à 34 ans. L'actrice, mariée à Ryan Piers Williams, a donné naissance à un petit garçon, elle a annoncé sa venue au monde en partageant une photo sur son compte Instagram suivi par quasiment 800 000 abonnés.

"Quand 2 devient 3... Bienvenue Sebastian Piers Williams – aka Baz ! Maman, papa et le bébé sont heureux, se portent bien et sont totalement fous d'amour !", a écrit America Ferrera en légende d'un cliché sur lequel on voit un tout petit pied de bébé tenu par deux mains d'adulte. L'actrice et son mari, qui se sont dit oui pour la vie en 2011, avaient annoncé qu'ils attendaient un enfant au moment du Jour de l'an.