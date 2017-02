amfAR : Scarlett Johansson rayonnante en solo, Iman Bowie glamour et flamboyante

Après Paris, c'est désormais au tour de New York de vivre au rythme de la Fashion Week pour les collections de prêt-à-porter féminin, dont les défilés se tiendront du 9 au 16 février. Pour ce lancement, le traditionnel gala de l'amfAR, célébré au profit de la recherche contre le sida, était organisé mercredi 8 février au Cipriani Wall Street, dans le quartier de Manhattan. De nombreuses personnalités du cinéma, de la mode et de la musique avaient bien évidemment répondu à l'invitation.

Venue en solo à l'événement, l'actrice Scarlett Johansson a attiré toute l'attention des photographes lors du photocall. La star de 32 ans (prochainement à l'affiche de Ghost in the Shell) avait de quoi faire tourner les têtes puisqu'elle était l'une des vedettes honorées pour son engagement caritatif. Vêtue d'un tailleur noir qui laissait entrevoir son décolleté, la comédienne hollywoodienne est apparue tout sourire devant les caméras, plus épanouie que jamais. De quoi, peut-être, faire taire les mauvaises langues qui ne cessent de commenter sa vie privée...

Également présente à la soirée, Iman Bowie n'a pas manqué, elle aussi, d'attirer les regards. La veuve du regretté David Bowie (mort il y a déjà un an des suites d'un cancer) était très en beauté dans une longue robe rouge en soie de la griffe Zac Posen. La star de 61 ans était l'une des présidentes en charge de l'événement, elle est montée sur scène pour rappeler que l'amfAR avait récolté plus de 17 millions de dollars au cours des dernières années. Des chiffres qui donnent de l'espoir.

Diane Kruger (en Versace), Paris Hilton, Heidi Klum, Naomi Campbell, Donatella Versace, Zoë Kravitz et son chéri Karl Glusman, mais aussi les mannequins Adriana Lima, Alessandra Ambrosio et les chanteuses Ellie Goulding et Victoria Justice étaient toutes présentes.