Amir "avait peur de tout" dans L'aventure Robinson : Christine Bravo balance

Amir Haddad s'est lancé un défi de taille ! Le chanteur de 34 ans révélé dans The Voice 3 (TF1 en 2014) a accepté de participer à l'émission L'aventure Robinson et donc, de survivre sur une île déserte et remporter des épreuves afin de récolter de l'argent pour l'association Les petits frères des pauvres qui vient en aide aux personnes âgées qui sont seules.

Le beau brun était accompagné de l'animatrice de 62 ans Christine Bravo. Si elle était comme dans un poisson dans l'eau car elle vit "trois mois par an dans le désert et trois mois dans les Caraïbes", c'était plus compliqué pour Amir comme elle l'a confié au détour d'une interview pour nos confrères de Télé Star : "Il avait peur des bêtes, de tout. Pour moi, ce n'était rien. Amir, je l'ai bichonné."

"C'est vrai que c'était un environnement hostile, c'était compliqué, mais très intéressant humainement. Cependant, je ne vous cacherai pas que la première nuit était compliquée", a ensuite admis le représentant de la France à l'Eurovision 2016. Et il n'a pas caché son appréhension avant sa rencontre avec Christine Bravo dont le fort tempérament est bien connu : "J'avais peur qu'elle soit trop franche, dure, mais finalement elle a réussi à me donner un peu de cette sérénité dont j'ai besoin dans la vie. Elle était plus douce, et pour ma part, je parlais un peu plus que d'habitude. Les rôles se sont inversés."

Pour rappel, c'est le vendredi 17 août que sera diffusé le deuxième numéro de L'aventure Robinson avec Amir et Christine Bravo. Le premier réunissait Maître Gims et Kendji Girac. Denis Brogniart est toujours aux commandes du programme.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Star du 6 août 2018.