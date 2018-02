Maître Gims naufragé : Comment Kendji Girac l'a aidé à survivre

L'Aventure Robinson (TF1) n'a pas été simple tous les jours pour Maître Gims.

En compagnie de Kendji Girac, l'interprète de Sapés comme jamais a passé cinq jours sur une île déserte. Tous deux devaient survivre et relever des épreuves physiques dignes de Koh-Lanta afin de remporter de l'argent pour l'association La chaîne de l'espoir, qui vient en aide aux enfants démunis. Et Maître Gims était heureux d'être tombé avec le gagnant de The Voice 3 comme il l'a confié à Télé Poche : "J'ai eu beaucoup de chance de faire l'émission avec Kendji car sans lui, je serais mort. Il me nourrissait, il faisait du feu, il connaissait tout sur les poissons..."

Ayant en effet beaucoup voyagé, Kendji Girac avait de nombreuses connaissances sur la nature et il a eu de moins de mal à s'acclimater. Maître Gims a néanmoins précisé que le climat humide avait été très difficile à supporter. "Ça nous cassait le moral, les nuits étaient terribles", a-t-il ajouté. Ce qui les a le plus effrayés ? La possibilité qu'il y ait des cannibales sur l'île et "les bestioles". "Des chauves-souris très nombreuses se battaient au-dessus de ma tête", a confié le chanteur de 21 ans. Et de poursuivre : "À aucun moment, nous avons étés aidés. Gims et moi étions seuls, livrés à nous-mêmes."

Ils n'étaient donc pas mécontents de faire leur retour en France cinq jours après avoir été largués sur l'île. Et, sans surprise, ils se sont vite rendus dans un fast-food pour manger !

L'intégralité de l'interview de Maître Gims et Kendji Girac est à retrouver dans le magazine Télé Poche, en kiosques lundi 5 février 2018.