Amy Adams enceinte ? Son joli ventre rond qui se dessine ne trompe pas...

Amy Adams bientôt maman pour la deuxième fois ? C'est en tout cas ce que laissent croire les dernières photos de l'actrice, prises le 13 août. La star de Man of Steel sortait d'un événement, l'InStyle Day Of Indulgence, qui se tenait dans une résidence privée de Brentwood à Los Angeles, lorsqu'elle a été aperçue avec un ventre rond semblant bien difficile à cacher. Habillée d'une robe printanière très ample, la jeune femme a tout de même laissé transparaître ces jolies formes synonymes d'une grossesse.

Si cela venait à se confirmer, il s'agirait de son deuxième enfant. En couple avec Darren Le Gallo depuis 2001 et fiancée avec lui depuis 2008, l'actrice avait mis au monde sa petite Aviana Olea, le 15 mai 2010. Amy et Darren s'étaient mariés le 2 mai 2015 en Californie.

Nommée à 4 reprises à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle (Junebug, Doute, Fighter et The Master), Amy Adams sera prochainement à l'affiche de la série Sharp Objects, et bien sûr dans Justice League où elle reprendra son rôle de Lois Lane. Elle doit également être l'une des vedettes du biopic sur Dick Cheney d'Adam McKay avec son partenaire d'American Bluff Christian Bale, et elle pourrait faire son retour dans Disenchanted, la suite d'Enchanted (Il était une fois, 2007) avec Patrick Dempsey et James Marsden.