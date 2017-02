Amy Pejkovic : Miraculée, elle dévoile une terrifiante cicatrice au crâne...

Justifiant son choix d'avoir publié une image aussi terrible, Amy Pejkovic a expliqué que c'était avant tout pour se rappeler qu'elle était parvenue à vaincre la maladie et que l'espoir était parfois permis même dans les pires épreuves. "Je m'excuse pour cette image crue. C'est la réalité d'environ 1600 Australiens par an. Environ 1300 ne survivent pas. On est le 10 février. Donc, JOYEUX NOUVEAU CERVEAU AMY !", a-t-elle écrit.

Cinq jours auparavant, la jolie blonde avait publié un cliché d'elle sur son lit d'hôpital. "Je n'ai jamais posté de photo de mon opération sur Instagram avant. Mon diagnostic a eu lieu le 5 février et l'opération a eu lieu le 10. Cette photo est publiée 5 jours trop tôt, mais aujourd'hui marque le cinquième anniversaire. Cela me rappelle toujours la bataille que j'ai menée et gagnée, tout le chemin parcouru et celui que j'ai encore devant moi. Pour tous mes nouveaux followers ! On m'a retiré une tumeur au cerveau en 2012", avait-elle alors expliqué. Une belle leçon de courage.