Amy Schumer enceinte et émue à l'échographie : "C'est pour ça que je vomis..."

Deux semaines après avoir annoncé sa première grossesse, Amy Schumer continue de partager des morceaux de son quotidien en divulguant une vidéo de son dernier passage chez le médecin.

Dans celle-ci, l'actrice et humoriste de 37 ans découvre les images de son futur enfant lors d'une échographie. Très émue, Amy Schumer porte les mains à sa bouche et commente les mouvements de son bébé, qui est visiblement très agité. "Ça bouge dans tous les sens. Oh mon Dieu ! Il a tellement d'énergie, c'est pour ça que je vomis tous les jours", a-t-elle déclaré, mi-amusée, mi-hallucinée.