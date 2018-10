Amy Schumer enceinte : Elle annonce sa grossesse et nargue Meghan Markle

À 37 ans, Amy Schumer s'apprête à devenir maman pour la toute première fois avec son jeune mari, le chef cuisinier Chris Fisher.

Lundi 22 octobre 2018, l'actrice et humoriste américaine a laissé son amie, la journaliste politique Jessica Yellin, annoncer la nouvelle sur son compte Instagram. Dans une série de messages où elle exhortait ses followers à aller voter pour les élections de mi-mandat (celles qui servent à élire les représentants des deux chambres du Congrès américain), Jessica Yellin a ainsi laissé échapper qu'"Amy Schumer [était] enceinte".

Sur son propre compte, la star des films Crazy Amy et Moi, belle et jolie a également confirmé l'heureux événement à travers un photomontage hilarant. Sa tête et celle de son mari ont ainsi été apposées sur les corps du prince Harry et de Meghan Markle, elle-même enceinte de son premier enfant. "Chris et moi sommes ravis et presque sûrs qu'il est le père. J'ai hâte de faire de la concurrence à Meghan Markle à chaque étape de cette grossesse", a-t-elle plaisanté auprès du Los Angeles Times. Ce n'est pas la première fois qu'Amy Schumer ironise sur la duchesse de Sussex, elle avait déjà commenté avec humour le mariage princier en mai dernier.