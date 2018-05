Meghan Markle prise en pitié par une actrice : "C'est le pire mariage pour elle"

Amy Schumer donne un avis tranché sur le mariage de Meghan Markle et du prince Harry. De retour au cinéma avec la comédie I Feel Pretty (Moi, belle et jolie en français), l'actrice et humoriste de 36 ans a profité d'un entretien au micro de l'émission de radio australienne Fitzy & Wippa, jeudi 17 mai 2018, pour rebondir sur l'actualité et évoquer le royal wedding qui se déroulera samedi 19 mai à Windsor.

Pas franchement du genre à manier la langue de bois, Amy Schumer a exprimé toute sa sympathie à l'égard de Meghan Markle, la prenant même carrément en pitié face à ce qui devrait être la "pire" des noces. "La pauvre. Le mariage est censé être votre journée, pas vrai ? Mais non ! Elle devra rencontrer tous les dignitaires étrangers qu'elle n'a jamais rencontrés auparavant. Il y a tellement de pression. C'est le pire mariage. Ça craint", a-t-elle lancé selon le Daily Mail.

Ce qu'il y a de "pire", c'est sans aucun doute toute la mauvaise presse qui a été faite au cours des jours précédents le mariage. La semaine dernière, le père de Meghan Markle, Thomas, avait été surpris en train d'orchestrer des paparazzades alors même que le palais de Kensington avait imploré les médias de cesser de le harceler. Honteux, l'homme de 73 ans (qui vit au Mexique) avait ensuite annoncé qu'il annulait sa venue au mariage. Avant de revenir sur sa décision, mais d'être quand même contraint à rester de l'autre côté de l'Atlantique en raison d'un état de santé fragile. Opéré hier du coeur avec succès, il loupe finalement les noces de sa fille. "Je me suis toujours souciée de mon père et j'espère qu'il pourra avoir l'espace dont il a besoin pour se concentrer sur sa santé", a déclaré Meghan Markle dans un bref communiqué publié jeudi. On l'espère également...