Amy Smart maman : La star de L'Effet Papillon présente son bébé !

Amy Smart ne pouvait mieux commencer l'année ! A 40 ans, l'actrice est devenue maman pour la première fois. Elle a confirmé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, publiant une photo de sa petite fille, entourée de son mari Carter Oosterhouse, sur les réseaux sociaux.

"C'est avec beaucoup de plaisir et énormément de gratitude que nous avons accueilli notre petite fille prénommée Flora. Que demander de plus pour commencer 2017 ? Amen et merci à Dieu pour cette nouvelle vie si particulière", a-t-elle écrit sur sa page Instagram en légende de la photo.

Une belle surprise pour les fans du film L'Effet Papillon et de la série Shameless, qui s'est fait très discrète quant à sa grossesse. La jolie blonde, mariée depuis cinq ans avec la vedette du petit écran Carter Oosterhouse, a gardé le secret ces neufs derniers mois et n'a même pas été trahie par sa silhouette !

Gageons qu'elle ne devrait pas perdre trop de temps à perdre les quelques kilos qu'elle a accumulé et reprendra très bientôt du service. Elle sera bientôt à l'affiche du film Mississippi Requiem face à James Franco et Topher Grace, ainsi que dans le film Sister Cities, réalisé par Sean Hanish.

Outre sa carrière sur grand écran, Amy Smart est aussi professeur de yoga et coach bien-être après un passage par le mannequinat. Son mari, de son côté, élu homme le plus sexy de la télé par le magazine People, anime l'émission The Great Christmas Light après avoir présenté Million Dollar Rooms.