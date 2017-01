Amy Smart maman : Révélation inattendue un mois après la naissance de son bébé

C'est avec la même émotion, et toujours sur Instagram, qu'Amy Smart avait dévoilé une toute première photo de Flora. Posant dans une chambre d'hôpital avec son mari Carter Oosterhouse, l'actrice avait laissé supposer qu'elle avait accouché. Ce n'était donc en réalité pas le cas. "C'est avec beaucoup de plaisir et énormément de gratitude que nous avons accueilli notre petite fille prénommée Flora. Que demander de plus pour commencer 2017 ? Amen et merci à Dieu pour cette nouvelle vie si particulière", a-t-elle écrit sur sa page Instagram en légende de la photo.

C'est effectivement avec un ventre particulièrement plat qu'elle était apparue sur le réseau social une semaine auparavant...