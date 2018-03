Ana Ivanovic maman pour la première fois : Elle n'a jamais montré son baby bump

Ana Ivanovic et Bastian Schweinsteiger voient la vie en bleu depuis quelques heures. Retirée des courts depuis décembre 2016 après avoir atteint le sommet du classement WTA (elle a remporté Roland-Garros en 2008), l'ancienne tenniswoman serbe de 30 ans a annoncé la naissance de son premier enfant sur Instagram le 19 mars 2018. Il s'agit d'un garçon pour la jeune maman mariée au footballeur international allemand Bastian Schweinsteiger. "Bienvenue dans le monde, notre petit garçon. Les mots ne peuvent décrire la joie et le bonheur que nous ressentons dans nos coeurs", a publié Ana Ivanovic, une grande annonce accompagnée d'une photo envahie par les peluches. Tout aussi comblé, Bastian Schweinsteiger a également officialisé la naissance de son bébé sur les réseaux sociaux. Le footballeur de 33 ans qui joue dans l'équipe Fire de Chicago s'est montré plus généreux en postant une photo des pieds de son fils avec sa main et celle de sa femme délicatement posées dessus.

Aucun des deux parents ne dévoile en revanche le prénom du baby boy...