Anaïs Camizuli agacée par les insultes de ses haters : "Allez voir un psy !"

Anaïs Camizuli, gagnante de Secret Story 7, n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds.

Lassée de lire des commentaires désobligeants sur ses réseaux sociaux, l'ex-candidate de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) aujourd'hui mariée à Sultan a tenu à pousser un coup de gueule sur Snapchat ce 28 mai 2018.

"Vous êtes nombreux à me dire 'Anaïs pourquoi tu fais ci ? Anaïs pourquoi tu fais ça ?' Sachez une chose, ma vie je la vis comme je l'entends. La seule personne qui peut me dire quelque chose, c'est mon mari et notre vie on la vit parfaitement bien. (...) Je ne pense pas être quelqu'un de néfaste quand je fais des snaps ou autres, j'essaie de vous partager mon quotidien et je pense être quand même assez équilibrée. Vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre, occupez-vous de ce qui se passe chez vous, de vos familles, vos amis, prenez soin d'eux. Arrêtez de juger pour un rien et cessez vos commentaires négatifs tout le temps, vos insultes, ça ne sert à rien", a-t-elle lâché avec calme. Et de poursuivre avec à-propos : "Si ça va pas bien chez vous, dans votre corps, allez faire du sport, défoulez-vous, allez voir un psy mais critiquer ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps."

Après ces petites mises au point, la belle a finalement conclu : "Parfois, il faut remettre les pendules à l'heure. Il n'y avait rien de méchant dans mon message. Ma vie, elle est comme ça, si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, je continuerai. Je vous embrasse quand même très fort !"

Le 13 mai dernier, à l'occasion de son premier anniversaire de mariage avec Sultan, Anaïs indiquait sur Instagram avec plus d'enthousiasme : "Il y a un an, nous nous sommes dit OUI devant Dieu... Si on m'avait dit il y a dix ans que j'allais me marier avec toi (mon poto sans jamais aucune ambiguïté), je n'y aurais jamais cru. Et un soir de juillet, ce coup de coeur inattendu a permis que notre histoire commence. Tu savais que j'avais énormément souffert et tu as su me redonner goût en l'amour. Tu m'as appris à redonner confiance à un homme, à m'accepter telle que j'étais et j'en passe. Tout est écrit dans une vie et si j'avais su que c'est toi que j'allais épouser à 29 ans, j'aurais dormi jusque-là pour ne jamais souffrir et être simplement heureuse à tes côtés. Mon amour de ma vie, je nous souhaite encore beaucoup d'années ensemble et que Dieu nous accorde une belle vie ... Je t'aime #13Mai2017."