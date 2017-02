Anaïs Camizuli en colère contre la production de La Villa 2 : Elle attaque !

Entre la télé-réalité et Anaïs Camizuli, la rupture est bel est bien définitive.

À plusieurs reprises, la gagnante de Secret Story 7 a fait savoir que ce milieu n'était plus fait pour elle. Et son opinion n'est pas près de changer après la polémique concernant sa grosse altercation avec Martika. Au cours de l'épisode de La Villa des coeurs brisés 2 diffusé le 26 janvier dernier, les téléspectateurs de NT1 ont découvert que le ton était monté entre Anaïs et l'ex-candidate du Bachelor. Une vidéo non censurée de leur échange a même été dévoilée sur le site de la chaîne de la TNT, avant d'être retirée.

On y découvrait Anaïs mettant un coup de pied à sa rivale. Une séquence qui avait choqué de nombreux internautes et mis en colère la Marseillaise. Dans l'émission Le JT Maison sur YouTube où elle intervient au côté de sa soeur Manon pour parler d'actualité mode ou people, elle a déploré le fait que la production ait voulu salir son image afin de faire grimper ses audiences.

"Je suis la dinde de la production. Dans la télé-réalité, il y a trois choses : le candidat, la production et les téléspectateurs. Ce qui compte pour la production, du coup, c'est de faire de l'audience. Ils font 800 000 téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils s'en branlent de savoir l'image qu'on a en fait. Ils s'en foutent !", s'est indignée Anaïs Camizuli.

Et de préciser : "On passe du temps avec des gens pendant six semaines, on a tous nos caractères donc, forcément, ça pète. Dans toutes les émissions. Sauf que La Villa des coeurs brisés a montré la vidéo non censurée. Pourquoi ils montrent la vidéo non censurée et la coupent dans l'épisode ? Je comprends pas." Elle a ensuite assuré ne pas être en mauvais termes avec Martika.