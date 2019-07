Anaïs Delva dévoile sa nouvelle tête face à Julie Zenatti et Cécilia Cara

De nombreuses célébrités ont participé à la journée organisée le 11 juillet 2019 par l'association Enfant, star et match dans le sud de la France. Pour soutenir les enfants malades, un concert caritatif à Juan les Pins a été mis en scène. Présenté par le présentateur Jérome Anthony, les bénéfices de ce concert étaient reversés au profit des enfants malades.

Le show a réuni plusieurs stars dont Slimane, Cécilia Cara (chanteuse emblématique de la comédie Romeo & Juliette), Loïc Nottet (DALS) ou encore Eva Queen et Julie Zenatti. On a aussi pu voir la chanteuse et comédienne Anaïs Delva, celle qui prête sa voir à Elsa dans le dessin animé La Reine des Neiges. Elle était également de la fête. La jeune femme de 33 ans est apparue pour l'occasion avec une nouvelle tête en passant de rousse à blonde. Une transformation réussie ! Pour enchanter les yeux des enfants présents, le magicien Dani Lary avait prévu de nombreuses mises en scène mystérieuses et magiques.

Plus tôt dans la journée, les célébrités ont joué au tennis avec les enfants à Antibes. L'association Enfant, star et match est né il y a un peu plus de 10 ans d'un couple de parents sportifs (Barbara et Fabrice Ravaux). Fabrice, le président de l'association, a créé cet organisme pour soutenir les enfants malades qui passent beaucoup de temps à l'hôpital. Chaque année plusieurs événements culturels, diners de gala et moments de tennis sont prévus pour collecter des fonds et ainsi offrir une meilleure qualité de vie aux enfants malades. L'objectif premier de l'association est de "favoriser, sponsoriser et d'accompagner la pratique du tennis pour des enfants malades".