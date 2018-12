Incroyable talent 2018 : Slimane tient sa promesse, Nathan monte sur scène !

Mardi 11 décembre, M6 a diffusé la deuxième partie de la demi-finale de La France a un incroyable talent 2018. Les téléspectateurs ont ainsi pu revoir Nathan, un candidat handicapé, pro de breakdance. Sa performance avait beaucoup ému le jury et Slimane, invité spécial de cette soirée. Le chanteur a d'ailleurs fait une promesse au danseur et il l'a tenue !

Nathan (19 ans) est handicapé de naissance et n'a pas de muscles dans les jambes. Depuis qu'il est âgé de 8 ans il est passionné de breakdance et souhaite aujourd'hui en faire son métier. Face à Hélène Ségara, Éric Antoine, Marianne James et Sugar Sammy, jurés de La France a un incroyable talent, il avait dévoilé une impressionnante première prestation qui lui avait valu d'être qualifié pour la demi-finale. Puis, face à Slimane, il a proposé une chorégraphie sur l'acceptation de son handicap et la possibilité de réaliser ses rêves. Une danse réalisée au départ sur un slam particulièrement touchant signé de lui. A la fin du show, le jury était très ému et Slimane également. L'interprète de Paname avait alors fait une promesse à Nathan : l'inviter à monter sur la scène de l'Olympia et c'est ce qu'il a fait.

Le 12 décembre, Slimane a posté sur Twitter une vidéo de son concert sur laquelle on peut l'entendre chanter son titre Le vide et voir Nathan exécuter sa danse à l'aide de son fauteuil roulant. "Merci Nathan pour ce moment à @lolympia", a sobrement écrit l'artiste en commentaire.